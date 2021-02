Mercato : Ntcham prêté à l'OM (Officiel)

Olivier Ntcham (24 ans) s'est engagé avec l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros.





Sur son site officiel, l'OM a annoncé l'arrivée du milieu de terrain du Celtic Glasgow. L'opération aurait été conclue sur la base d'un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros. Le club phocéen n'était pas le seul sur le coup, puisque Newcastle souhaitait aussi s'attacher ses services.



Arrivé en Écosse en 2017 en échange d'un chèque de 5 millions d'euros, le natif de Longjumeau a disputé 86 matchs de Premiership, inscrit 13 buts et donné 6 passes décisives. Il totalise également 21 matchs de Ligue des Champions (pour 2 buts et 3 passes décisives) et 22 de Ligue Europa (3 buts et 1 passe décisive). Avant le Celtic, il a défendu les couleurs du Genoa (37 matchs en Serie A) et été formé à Manchester City. Il a connu plus de difficulté, cette saison, et n'a joué que 14 matchs de championnat, dont 7 comme titulaire.



Ntcham remplacera numériquement Morgan Sanson, lequel a été transféré à Aston Villa.