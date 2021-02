Droits TV : l'appel d'offres est infructueux

L'appel d'offres des droits TV s'est révélé infructueux.





Canal+ et beIN Sports avaient décidé de boycotter l'appel d'offres. Il s'est révélé infructueux, malgré plusieurs propositions. Aucun des lots n'a atteint le prix de réserve. DAZN, Amazon et le groupe Discovery ont notamment candidaté.



"On se donne 48 heures pour trouver la meilleure stratégie. L'offre d'Amazon est vraiment intéressante via leur plateforme Prime Vidéo. C'est la bonne surprise de la soirée", a expliqué un membre du conseil d'administration de la LFP à RMC. Les discussions se feront désormais probablement de grès à grès.