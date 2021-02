Incidents à la Commanderie : 8 supporters écroués

Sur les 14 supporters déférés en comparutions immédiates, 8 ont été écroués.





Selon les informations obtenues par La Provence, 8 supporters ont été écroués, et 6 ont été placés sous contrôle judiciaire. Ces derniers ont l'interdiction de se rendre à Marseille, si ce n'est pas leur lieu de vie. Ils ont l'obligation de pointer au commissariat ou d'une gendarmerie une fois par semaine et de trouver du travail ou de suivre une formation. Ils ont aussi l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, en attendant le procès de fond. On peut imaginer que d'autres personnes seront appréhendées, selon les résultats de l'enquête.



Le procès de fond aura lieu le 24 février à 8h30.