Mercato : l'OM serait passé à l'action pour Ntcham

L'OM aurait fait une proposition au Celtic, en vue d'obtenir le renfort d'Olivier Ntcham (24 ans).





Selon les informations recueillies par RMC Sport, le club phocéen a transmis une offre à son homologue de Glasgow pour obtenir la signature de l'international Espoir français (18 sélections, 1 but). Le joueur serait favorable à l'idée de rejoindre Marseille et espèrerait que ce soit possible avant la fin du mercato, ce soir minuit.



Déjà pisté par les dirigeants olympiens en 2019, Ntcham n'a disputé que 14 matchs de championnat dont 7 seulement comme titulaire, cette saison, et 9 de coupes d'Europe (dont 2 de Ligue des Champions) dont 6 comme titulaire. Ce début d'exercice marque un petit coup d'arrêt dans sa carrière, alors qu'il avait marqué 8 buts en 39 matchs, la saison passée.



Ntcham dispose d'un contrat portant jusqu'en mai 2022 et le Celtic n'envisage pas de le retenir. Sa venue à l'OM paraît bien engagée.