Christophe Bouchet a donné son sentiment sur la crise qui secoue l'OM. Il pense que la colère des supporters est exacerbée par le contexte sanitaire. Il s'interroge aussi sur les maladresses de Jacques-Henri Eyraud.





Dans les colonnes du Figaro, l'ancien président olympien a évoqué les violences survenues à la Commanderie, samedi. Il considère que le mode de gouvernance du club n'y est pas étranger : "Eyraud a été maladroit et n'incarne pas le club. Il se perd parfois dans une rhétorique qui le dessert", a-t-il estimé. Et d'ajouter : "L'actionnaire hors territoire comme peut l'être McCourt, je n'y crois pas dans un contexte comme l'OM. Dans la société aujourd'hui, et plus particulièrement dans le foot, les gens sont en perte d'identité, ils ont besoin de ce lien dans le club qu'il supporte. Cette fusion avec les supporteurs est très importante, vous ne pouvez pas l'occulter."





"Le confinement joue un rôle important"

Bouchet pense aussi que la situation liée au coronavirus n'a pas favorisé l'apaisement : "On se retrouve dans une Cocotte-minute, le confinement joue un rôle important, voire prépondérant. Les supporteurs n'en peuvent plus et l'état de frustration est énorme. Le stade est un exutoire, et les gens n'ont plus ça pour s'exprimer le week-end. Beaucoup d'entre eux attendent la semaine pour exulter, ce qui n'est plus possible", a-t-il ajouté.



Bouchet n'est pas un exemple, puisqu'il n'était pas non plus parvenu à s'entendre avec les groupes de supporters, lors de son mandat de président. Il avait été poussé vers la sortie après deux ans seulement.