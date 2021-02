Eyraud a dérapé sur l'OM

Jacques-Henri Eyraud multiplie les prises de paroles, ces dernières heures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son intervention de dimanche soir était douteuse.





Au micro de Téléfoot, le président de l'OM a dépeint un portrait de son club qui a fait tiquer beaucoup de supporters. "Ça nous renforce. Le communiqué de Frank est sans équivoque. Deux visions s'affrontent. La vision qu'on relaie et celle des supporters sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que j'ai reçu de Marseillais scandalisés. Il y a deux visions de l'OM. Une vision de l'OM qu'on connaît, qui a gagné des titres, mais qui est l'OM du chaos, de 20 entraîneurs en 20 ans, des magouilles, de la chronique judiciaire, des affaires... Et une autre vision de l'OM, qu'on a essayé de développer. Un OM transparent, ouvert, mais qui ne peut accepter de déviance comme ce qu'il s'est passé hier", a-t-il lâché en direct.



Des propos qui peuvent laisser entendre tellement de choses, qu'elles nécessitent de nombreuses précisions. Espérons qu'il les apportera rapidement. Si le rejet des violences de samedi ne souffre d'aucune ambiguïté et que les supporters responsables sévèrement punis, JHE ne paraît lui pas mesurer la portée de ses paroles.