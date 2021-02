Ludovic Lestrelin, enseignant-chercheur, a livré son analyse des violences qui ont eu lieu à la Commanderie, samedi. Il considère que les dirigeants de l'OM ont une forte responsabilité dans ces dérapages. Il pense qu'ils doivent tenir un discours plus apaisant.





"Les actes sont inacceptables, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais ce dont ont besoin les dirigeants et les clubs, c'est du recul analytique. Il faut refroidir la situation, avoir le sens de la nuance et chercher l'apaisement. Là, il y a une responsabilité forte des dirigeants de l'OM, ce sont eux qui doivent apaiser. S'ils avaient un minimum de lucidité, ils devraient se rendre compte que ce sont les virages qui font tenir le club depuis 25 ans. C'est le principal argument marketing. Il y a eu des embellies sportives, mais quand même... Alors, vous pouvez vous couper définitivement de ceux-là, mais je ne donne pas cher de la peau de l'OM à moyen terme. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une ville pauvre, marquée par de très fortes inégalités. Si vous pensez pouvoir remplir le Vélodrome avec des gens qui viennent de loin pour passer le week-end à Marseille, c'est une erreur. Ce n'est pas Barcelone ni Paris. C'est un moment charnière", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.



Il paraît évident que les débordements de samedi sont honteux et ne peuvent être défendus. En revanche, certains propos tenus par Jacques-Henri Eyraud, ces dernières semaines et jusqu'à hier, sont incompréhensibles. Et d'autant plus que ces dérapages sont récurrents.