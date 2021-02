Mercato : Radonjic sur le départ ?

Nemanja Radonjic (24 ans) serait en passe de rejoindre le Hertha Berlin, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.





Selon les informations obtenues par Kicker, un accord a été trouvé entre le club allemand et l'OM pour le prêt avec option d'achat de 12,5 millions d'euros de l'international serbe. Le joueur devrait prendre l'avion ce lundi matin, en vue de passer sa visite médicale et signer son contrat.



Cela continue de bouger, alors que la fin du mercato est prévue pour ce soir. Il reste donc à voir si Pablo Longoria envisage de le remplacer, alors que le milieu offensif avait marqué des buts, ce mois de janvier. Arrivé lors de l'été 2018 pour un montant de 11 millions d'euros, Radonjic a inscrit 8 buts et donné 2 passes décisives en 63 apparitions sous le maillot olympien, toutes compétitions confondues. Il n'est pas parvenu à faire preuve de régularité.



Pour rappel, le mercato prendra fin à minuit.