Mercato : Caleta-Car retenu par l'OM, malgré Liverpool

Duje Caleta-Car (24 ans) était proche de partir à Liverpool. Il a été retenu par l'OM, qui a considéré qu'il était trop tard pour lui trouver un remplaçant.





D'après les éléments recueillis par le Daily Star, Liverpool a lancé une offensive, dimanche, afin d'obtenir le renfort de l'international croate. Si le défenseur paraissait prêt à répondre favorablement, ça n'a pas été le cas de l'OM, qui a recalé les Reds. L'Équipe précise que le joueur était sur le point de s'envoler pour l'Angleterre, lorsqu'il a appris que ses dirigeants le retenaient. Ces derniers ont considéré qu'il était trop tard pour lui trouver un remplaçant.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Caleta-Car a disputé 19 matchs de Ligue 1, inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive, cette saison. Il a également participé à 4 rencontres de Ligue des Champions et au Trophée des champions. On peut imaginer qu'il ne manquera pas de convoitises, à l'occasion du mercato estival. Espérons, comme ses partenaires, qu'il aura la tête à l'OM, ces prochaines semaines.



On peut effectivement penser que le club anglais s'est réveillé bien trop tard pour opérer son recrutement hivernal.