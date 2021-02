Eyraud assure qu'aucun joueur n'a demandé à partir

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur les possibles répercussions des violences de samedi sur l'effectif d'André Villas-Boas. Aucun départ n'est pour l'instant prévu.





"Ils ont envie de montrer un autre visage, que c'est un effectif de qualité, de grands talents et que les résultats ne sont pas à la hauteur. Ils doivent montrer davantage, chacun en a conscience. Ces événements n'ont pas entraîné de réaction qui montre qu'ils souhaitent quitter l'OM", a-t-il notamment déclaré au micro de la chaîne Téléfoot.





"Je leur ai dit aussi qu'il fallait être uni"

Le président de l'OM a par ailleurs indiqué qu'ils avaient repris l'entraînement : "On est tous choqués également, mais très déterminés aussi, a également souligné le président de l'OM. L'entraînement a eu lieu, je me suis adressé à eux et je leur ai expliqué comment j'avais vécu cette journée, qu'on ferait tout pour assurer leur sécurité, ce qu'il fallait pour moi en tirer comme conclusion. Je leur ai dit aussi qu'il fallait être uni et monter un meilleur visage sur le terrain contre Lens et le PSG."



Pour rappel, l'OM a rendez-vous contre Lens, mercredi, avant d'accueillir le PSG, dimanche.