Sur France Info, Pascal Olmeta s'est exprimé sur les événements survenus à la Commanderie, samedi. Il les a très mal encaissés.





"Ces images, j'en ai mal au ventre, j'en suis malade. Il n'y a pas de mots. C'est catastrophique. On n'attaque pas des gens, on n'est pas en guerre... On ne peut pas excuser ces gestes", a déclaré l'ancien gardien de but de l'OM sur les ondes de la radio.