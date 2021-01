L'association OM a aussi condamné les violences

L'association OM a publié un communiqué, sur le site officiel, suite aux événements de samedi.





"Gardienne des valeurs qui fondent l'Olympique de Marseille depuis son origine et en font un emblème internationalement reconnu de notre ville, l'Association OM condamne avec force les événements survenus samedi 30 janvier à la Commanderie", a-t-elle écrit. Elle ne considère néanmoins pas que cela puisse justifier les violences de samedi : "Tous, nous sommes désolés par la mauvaise période sportive que connaît actuellement le club. Mais nous ne pouvons admettre que la déception, aussi compréhensible qu'elle puisse être, voire la colère, conduisent à une violence intolérable ou aux inacceptables débordements d'hier qui nuisent gravement au club et à sa réputation, et plus encore à Marseille et à son image."



L'association a ensuite affiché son soutien à tous les acteurs du club, appelant à l'apaisement.