Mercato : Longoria penserait aussi à Ntcham

Pablo Longoria s'intéresserait à la situation d'Olivier Ntcham (24 ans), en vue de renforcer l'entrejeu olympien.





Selon les informations publiées par Sky Sports, le milieu de terrain du Celtic figure sur la short-list du directeur du football phocéen. Il ne serait toutefois pas le seul à penser à lui, puisque Newcastle solliciterait un prêt, tandis que Lyon le surveillerait depuis longtemps.



Recruté en 2017 en échange d'un chèque de 5 millions d'euros, l'international Espoir (18 sélections, 1 but) dispose d'un bon de sortie, cet hiver. Il n'a joué que 14 matchs dans le championnat écossais et 9 dans les coupes d'Europe (7 matchs de Ligue Europa et 2 de Ligue des Champions). Il est bien connu des recruteurs phocéens, puisqu'il avait déjà été pisté lors du mercato estival 2019. Il avait alors fait part de son intérêt pour l'OM, avant d'être recadré publiquement par son coach.



On ne sait pour l'instant plus où en est le mercato marseillais. Espérons que Pablo Longoria puisse le terminer et recruter le milieu tant attendu par André Villas-Boas.