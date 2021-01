Le porte-parole du gouvernement dénonce des pratiques de voyous

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a assuré que tout était fait pour que les auteurs des violences de samedi soient sanctionnés.





"Ce sont des images absolument scandaleuses. Ce ne sont pas des supporters qu'on voit. Ce sont des pratiques de voyous. On ne peut pas se livrer, pour quelque raison que ce soit, à ce type d'agissement. Parce que ce sont les lois de notre pays", a-t-il confié à BFMTV. Il considère que cette action a nui à l'image de la France : "Il en va selon lui de l'image du pays : "On ne peut pas accepter ces images dans la République. C'est aussi l'image de la France. Quand on parle de football et de grands clubs, c'est aussi l'image de la France que l'on renvoie à l'étranger." Les sanctions promettent d'être exemplaire : "Je peux vous dire que tout est fait pour identifier et appréhender ceux qui sont responsables de cette situation."



La première victime des casseurs est l'OM, bien sûr. Mais il paraît assez évident que les associations de supporters peuvent se faire du souci pour leur avenir.