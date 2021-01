Au micro de Téléfoot, Jacques-Henri Eyraud s'est à nouveau exprimé sur les violences survenues samedi à la Commanderie.





"Les joueurs sont encore très choqués par ce qu'il s'est passé. Ils ont vu un déferlement de violence inédit, incroyable par son intensité. Il y a des dégradations énormes. Des dizaines d'individus ont pénétré dans le bâtiment de l'équipe professionnelle, ont volé des affaires personnelles de joueurs. C'est inacceptable. Cela doit être un sanctuaire, c'est la maison des joueurs. Elle a été violée hier (samedi). On est tous sous le choc", a déclaré le président de l'OM sur TF1.





"Nous sommes là pour bâtir un projet à long terme"

Il a conscience que les violences ont été commises par une minorité : "J'ai commis des maladresses, mais elles ne sauraient justifier le déferlement de violence qu'on a connu hier. J'ai le soutien de milliers de Marseillais. Vous ne vous pas vous imaginez le nombre de messages que j'ai reçus hier. Et puis qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque crise sportive, il faut changer de direction ? De management ? Il y a un mois et demi, on était parmi les premiers de ce championnat. On connaît une passe difficile. L'OM en a connu dans le passé. Mais Frank McCourt et moi sommes là pour revitaliser, remoderniser, bâtir un projet à long terme. On ne cesse de le répéter depuis quatre ans."



Il faut maintenant surtout espérer que Pablo Longoria pourra terminer son mercato et que les joueurs parviendront à se reconcentrer sur la compétition. Le fait qu'ils aient un nouveau match reporté ne les favorisera évidemment pas...