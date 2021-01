La manifestation avait été décidée mardi

Les clubs de supporters auraient décidé de manifester mardi, lors d'une réunion entre leurs responsables.





Selon les renseignements communiqués par L'Équipe, la contestation était jusque-là "portée devant le stade par les Fanatics et la Vieille Garde". Les deux associations auraient été rejointes par les autres groupes, lors de la réunion de mardi. Le journal relaie le message publié par Rachid Zeroual, sur les réseaux sociaux : "À toutes les personnes concernées par la situation désastreuse du club ! Rendez-vous demain à midi au local des Winners ! Grosse surprise à venir ! Le club doit être restitué aux Marseillais !!!", aurait-il posté.



Le quotidien ajoute que les supporters "ont pris soin de ne pas porter le moindre signe distinctif de leur groupe, ne voulant pas donner de grain à moudre à un président qui a dissous le groupe historique des Yankees, au printemps 2018". Pour autant, compte tenu des enquêtes qui s'annoncent, cela risque bien de ne pas suffire : "Nous avons reconnu des personnes grâce à nos caméras, donc on sait exactement qui était présent, quels groupes étaient présents, et on va transmettre tout ça. (...) Il y a eu préparation de cet acte." Il indique aussi que l'affaire avait fuité, ce qui expliquait qu'un dispositif policier était déployé, en plus des sociétés privées habituelles. Cela n'a pas suffi.



On peut imaginer que la sécurité sera fortement renforcée, ces prochaines semaines.