Les joueurs, sous le choc, en voudraient à leur direction

Les joueurs sont très marqués, suite aux événements survenus samedi. Si Alvaro Gonzalez (30 ans) n'a été victime que d'une "petite égratignure", les têtes sont bien plus meurtries.





Dans son édition du jour, L'Équipe rapporte quelques bribes de discussions avec des joueurs, après les violences de la Commanderie. "Je n'ai jamais vu ça", a lancé un joueur "à l'expérience éprouvée". Un membre du staff s'est dit "détruit mentalement". Quant à un salarié du club, il considère que "certains étaient terrorisés" et qu' "on a évité un drame". Les joueurs seraient inquiets : "Alvaro et ses coéquipiers ont peur, ils sont préoccupés par la situation. Ils ont demandé à rencontrer le président rapidement pour avoir des garanties quant à leur sécurité." Un proche de joueur est allé plus loin : "C'est un club de fou et j'espère qu'il partira très vite."



Le quotidien croit d'ailleurs savoir que les joueurs en veulent à la direction, "jugée incapable de garantir leur sécurité". Jacques-Henri Eyraud n'a pas non plus fait grand-chose, ces derniers jours, pour calmer les tensions. D'autres en veulent profondément aux médias, qu'ils estiment fautifs d'avoir créé un climat de "Marseille bashing", notamment sur le dossier Payet-Thauvin. C'est effectivement peu de dire que certains journaux tiennent une responsabilité dans tout ça, et ce n'est pas la première fois.



On mesure encore assez mal les répercussions que pourront avoir ces événements. Ce qui semble sûr, c'est que la fin du mercato a du plomb dans l'aile...