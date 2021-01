Abriel lâche des tuyaux sur la vente de l'OM

Fabrice Abriel croit savoir que deux fonds d'investissement sont intéressés par l'OM. Et l'un d'entre eux négocierait avec Frank McCourt.





"Je crois Tapie a un bon réseau. Moi si je voulais acheter un club à Marseille, je lui demanderais... On ne fait pas la course à celui qui fait des annonces, mais il y a très peu de gens qui peuvent investir sur l'OM. Sinon c'est à perte. Il vaut beaucoup trop cher par rapport à ce que McCourt en demande. Ça vient du Moyen-Orient. Il y a deux fonds d'investissement. Un est intéressé, mais ne peut pas rentrer dans la négociation parce qu'il y en a déjà une en cours. Mais il faut attendre la fin de cette dernière pour que l'autre arrive, en cas d'échec. Et ça vient des Émirats arabes unis", a déclaré l'ancien milieu de terrain sur Twich.



La sortie d'il y a quelques jours de Bernard Tapie pouvait laisser entendre (ses propos étaient flous) qu'un changement de mains pouvait arriver. Pour autant, il n'est pas peu vraisemblable que les événements survenus samedi favorisent une vente.