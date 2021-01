Silvain Soubvestre, maire de secteur des 11e et 12e arrondissements, a condamné les violences survenues samedi à la Commanderie.





"Ce n'est pas l'oeuvre de vrais supporters de football. Il y aurait pu y avoir des échanges en amont. Je ne sais pas qui a organisé la manifestation, je ne sais pas si ce sont des groupes de supporters reconnus ou une frange un peu radicale. Le sportif n'est pas de mon domaine, mais rien ne justifie de tels débordements. Avec le Covid-19 et les conditions sanitaires que l'on connaît, les pompiers et les forces de l'ordre ont d'autres priorités vitales à gérer que venir éteindre des incendies et compenser les déviances honteuses de ces gens", a-t-il déclaré sur les ondes de RMC.



Il y a fort à parier que ces événements vont aboutir sur de très fortes sanctions. Certains groupes de supporters pourraient même ne pas s'en relever.