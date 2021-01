Tapie n'accepte pas les violences

Bernard Tapie s'est exprimé sur l'attaque de la Commanderie par des supporters, qui a eu lieu samedi. Il comprend le mécontentement, mais condamne la violence.





"Leur frustration et cette colère, on les comprend. Mais on ne peut les accepter de cette façon. Ce n'est pas possible", a-t-il déclaré sur le site de La Provence. Et d'ajouter : "Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud. Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. [...] Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop."





"Ce n'est pas une raison pour être violent et vouloir tout casser"

Il met néanmoins en cause la direction olympienne : "Les dirigeants et l'actionnaire, ça fait maintenant un petit moment qu'ils assument une responsabilité qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce club. Mais ce n'est pas une raison pour être violent et vouloir tout casser." Il pense enfin que la réputation du club est salie pour longtemps : "Cela donne une image de l'OM qui sera définitivement mauvaise."



Tapie paraît sur la retenue, mais rien ne saurait justifier des violences contre son propre club, et aussi contre son président, qu'on soit d'accord ou non avec sa politique. Ces supporters sont allés bien trop loin.