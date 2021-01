Eyraud appelle à la plus grande sévérité

Jacques-Henri Eyraud souhaite que les supporters responsables des incidents de ce samedi soient punis. Il ne semble pas se laisser impressionner.





"Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d'une attaque inqualifiable contre l'Institution OM. Ce qui s'est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters, mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs", a-t-il lancé sur le site officiel de l'OM.



Les groupes responsables des graves débordements de ce samedi donnent des cartouches à leurs détracteurs. Ils devront être très fort pour se défendre, ces prochaines semaines. On en oublierait presque que Frank McCourt a investi 300 millions d'euros dans le club...