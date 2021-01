Incidents à la Commanderie : les réactions d'Alvaro et Mandanda

Alvaro Gonzalez (30 ans) et Steve Mandanda (35 ans) ont réagi, suite aux incidents survenus à la Commanderie, ce samedi. Ils ont tenu un discours apaisant.





"Cela fait 13 ans que je suis joueur de l'Olympique de Marseille. Je connais tout de ce club, je sais l'amour et la frustration qu'il peut susciter. Mais les évènements d'aujourd'hui m'attristent et sont inacceptables. Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence. L'heure est à l'apaisement", a déclaré le gardien et capitaine de l'OM (propos relayés par le site officiel phocéen). Quant à l'Espagnol, il espère ne plus revivre ça : "Je suis venu à l'Olympique de Marseille pour son histoire et la passion qui l'entoure. Cette ville est merveilleuse, nous aimons tous ce club, mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire."



Pour rappel, l'OM va déposer des plaintes pour "pour faire valoir les droits du club à l'encontre de cette barbarie". On peut penser que les associations concernées risquent gros.