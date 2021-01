Incidents à la Commanderie : le match reporté

Des incidents ont eu lieu avec des "supporters" à la Commanderie, ce samedi. Le match OM-Rennes a été reporté.





La rencontre OM-Rennes a été reportée après que des "supporters" aient manifesté leur mécontentement à la Commanderie. Ils sont parvenus à rentrer dans le centre d'entraînement et le média Carrusel Alvaro Gonzalez, pourtant irréprochable, aurait pris un projectile dans le dos. Il y aurait beaucoup de dégâts, au point que les dirigeants marseillais ont demandé et obtenu le report du match.



Rien ne peut justifier ces violences. Et l'OM en est la plus grande victime.