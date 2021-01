Appadoo recommande de virer Payet

Dave Appadoo considère que l'OM doit se débarrasser de Dimitri Payet (33 ans) pour assainir l'ambiance de son vestiaire.





"Je me demande si l'OM ne va pas exfiltrer Payet d'une certaine façon. Ils trouveront peut-être une solution, peut-être qu'il y aura une rupture de contrat. Ça te coûtera peut-être finalement moins cher de rompre le contrat avec quelqu'un qui n'incarne plus rien, qui ne porte plus rien et qui est un peu isolé quand même. Difficile de couper un contrat avec une reconversion ? Peut-être que Payet y trouvera son compte. Tu lui fais un chèque. Peut-être que McCourt mettra au pot. Je ne suis pas optimiste, je dis juste que c'est à peu près ta seule solution. Tu ne vas pas continuer à construire autour de Payet, c'est compliqué", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



Certains journalistes feraient bien de mettre un peu d'eau dans leur vin afin de ne pas tirer de conclusion hâtive de la moindre discussion de vestiaire. On peut se dire les choses sans que cela soit la fin du monde, et Dimitri Payet a largement participé à l'obtention de la seconde place de la saison dernière. Espérons qu'il montre rapidement, comme Florian Thauvin, une meilleure facette de son jeu pour faire taire les critiques et calmer certains intervenants assez enragés.