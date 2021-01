Eduardo Camavinga (18 ans) a évoqué la rencontre à venir entre Rennes et l'OM. Il apprécie visiblement le stade Orange Vélodrome.





"On va au Vélodrome, un grand et beau stade, jouer l'OM qui est un grand club. Ça fait plaisir de jouer les gros matchs. Chaque point est bon à prendre et une victoire là-bas nous ferait le plus grand bien. Il faudra démarrer fort pour bien s'installer. On devra aller les prendre sur leurs points faibles. Ils ont peut-être des petits problèmes en interne, mais ça reste un grand club, ils seront prêts samedi", a déclaré le milieu de terrain rennais en conférence de presse.



Pour rappel, l'OM s'est incliné sur le terrain de Rennes (1-2), il y a quelques semaines. Il compte 4 points de retard (et 1 match en moins) sur la formation coachée par Julien Stéphan.