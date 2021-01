Mercato : l'OM aurait fait une offre pour Lovro Majer

L'OM aurait transmis une proposition pour s'attacher les services de Lovro Majer (23 ans).





Selon le média croate SN, le club phocéen a fait une offre de 12 millions d'euros, plus 4 millions de bonus, pour recruter Lovro Majer, le milieu offensif du Dinamo Zagreb.



Sous contrat jusqu'en juin 2026, il a marqué 3 buts et donné 4 passes décisives en 12 matchs de championnat croate, cette saison. Il a aussi inscrit 2 buts et donné 3 passes décisives en 6 apparitions en Ligue Europa. Il est considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du championnat croate et compte 16 sélections avec les Espoirs de son pays (pour 5 buts).



Si l'information reste à confirmer, Pablo Longoria multiplie décidément les pistes, ce mercato hivernal.