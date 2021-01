Anniversaire de Tapie : Malleville en colère contre l'OM

René Malleville s'en est pris à Jacques-Henri Eyraud, après que l'OM n'ait pas fêté l'anniversaire de Bernard Tapie, cette semaine.





"Il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est que la direction de l'OM ne souhaite pas l'anniversaire de Bernard Tapie. Je trouve ça scandaleux, a-t-il lâché sur Radio Star. Bernard Tapie, c'est celui qui nous a faits champions d'Europe. C'est celui qui nous a fait mettre la Coupe aux grandes oreilles dans notre vitrine. Eyraud ne s'est pas gêné de prendre la Coupe et de la montrer aux joueurs pour leur dire : ‘vous voyez où vous venez ?'. Tu t'es servi de cette coupe, mais cette coupe, c'est Bernard Tapie qui l'a fait gagner. Tu n'as même pas eu le tact de lui souhaiter son anniversaire. Bernard Tapie reste la légende de l'OM. C'est le boss de l'OM. Je trouve ça scandaleux, minable et petit, à l'image de notre président. Il s'est encore plus rabaissé."



Pour rappel, le boss, qui lutte contre le cancer, a fêté ses 78 ans.