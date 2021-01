Les supporters prévoiraient une action, avant OM-Rennes

Certains supporters de l'OM auraient prévu une action coordonnée, avant la rencontre prévue contre Rennes (21h00).





Selon les informations publiées par L'Équipe, les groupes de supporters se sont bien réunis, mardi. Ils auraient décidé d'une action collective, ce samedi, afin de faire savoir leur mécontentement. On peut donc s'imaginer que l'avant-match des joueurs olympiens sera animé, ce soir, et que le couvre-feu ne sera pas respecté par tout le monde, à Marseille.



Dans son édition du jour, le quotidien rappelle que le car des joueurs avait été bloqué par plusieurs dizaines de fans, avant OM-Nantes, le 28 novembre. Dimitri Payet avait notamment été invectivé du fait qu'il a gardé ses écouteurs sur les oreilles pendant tout l'échange avec eux. Avant OM-Montpellier et OM-Nîmes, les Fanatics et la Vieille Garde avaient affiché leur hostilité à l'égard de Jacques-Henri Eyraud. Ils avaient allumé de nombreux fumigènes et déployé une banderole demandant son départ. Enfin, plusieurs messages ont été placardés dans la ville, ces derniers jours, tels que "Eyraud rentre dans ta capitale".



Dans ce contexte de crise sportive, les joueurs peuvent s'estimer heureux de jouer dans un stade Orange Vélodrome vide.