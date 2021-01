Neymar se moque encore d'Alvaro...

Neymar (28 ans) ne lâche pas Alvaro Gonzalez (30 ans), sur les réseaux sociaux. Il s'est encore moqué de lui, vendredi.





Le Brésilien du PSG ne manque jamais une occasion de montrer son intelligence "supérieure", sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il a posté le message : "Les gars de Big Brother (programme de téléréalité diffusé au Brésil, NDLR) pleurent plus que... Continuez la phrase." Et il a posté plein de smileys morts de rire, lorsque l'un de ses followers a répondu "Le défenseur de l'Olympique de Marseille", en référence à Alvaro Gonzalez.



Pour rappel, les deux hommes sont brouillés depuis le Clasico de septembre, match lors duquel Neymar, par ailleurs grand ami de Jair Bolsonaro, a accusé l'Espagnol de propos racistes, alors qu'il semblait lui-même avoir lui-même traité Hiroki Sakai de "Chinois de merde", selon l'interprêtation de certaines images par la Cadena SER.



On peut bien sûr regretter que le match retour ne se dispute pas dans un stade Orange Vélodrome plein. Neymar aurait certainement reçu un accueil plus que musclé.





🚨⚽ EXCLUSIVA @ElLarguero ⚽🚨



💥 @La_SER accede al vídeo que demuestra que Neymar insultó a Hiroki Sakai en el PSG - Olympique de Marsella del pasado 13 de septiembre



🤬 Neymar llamó "chino de mierda" a Sakai y dijo también "puta liga"https://t.co/gkkkUhvp3X pic.twitter.com/p2uCSnmOBg — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2020