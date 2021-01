Rongier a démenti les tensions Payet-Thauvin

Valentin Rongier (26 ans) n'a pas esquivé les questions sur le duo Dimitri Payet (33 ans)-Florian Thauvin (27 ans), en conférence de presse. Il a assuré que les deux hommes ne se détestaient pas.





Les médias en ont fait des tonnes sur une soi-disant énorme brouille entre les milieux offensifs de l'OM. Rongier ne comprend pas : "Ça fait un an et demi que je suis là, je n'ai jamais senti de tension entre eux (Dimitri Payet et Florian Thauvin). C'est facile de leur taper dessus quand ça va mal, parce que ce sont nos leaders techniques, mais je n'ai jamais senti de tension particulière entre les deux", a déclaré l'ancien Canari en conférence de presse.





"Tout le monde est concerné"

Il pense que tous les membres du vestiaire phocéens restent déterminés à redresser la barre : "Tout le monde est concerné. Collectivement, le fait de ne pas être performants, ça ne nous fait pas de la bonne pub individuellement. Chacun a sa situation, mais tout le monde doit travailler", a-t-il ajouté, à la veille du match prévu contre Rennes.



Mais qu'ils soient de L'Équipe, RMC ou de La Provence, certains journalistes savent mieux que Rongier et les autres joueurs. Ils ne sont pas dans le vestiaire, mais sentent ces choses-là. Et cette dispute méritait de faire les gros titres plusieurs jours d'affilée, pour le bien du club, en toute bienveillance...



Espérons que cet OM finisse par régler ses comptes.