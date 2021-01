Match OM-Rennes : sur quelle chaîne, à quelle heure ?

Ce samedi soir à 21h00, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.





L'OM accueille Rennes, samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L'équipe d'André Villas-Boas reste sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Elle est enfoncée dans une crise sportive et fait face à plusieurs absences importantes. Jordan Amavi et Valentin Rongier ne devraient pas prendre part à la rencontre, tandis que Michael Cuisance est suspendu. AVB devrait pouvoir compter sur le retour de Boubacar Kamara. Côté Rennais, Julien Stéphan peut s'appuyer sur un groupe complet. Il ne peut en revanche pas compter sur Clément Turpin, qui a été désigné pour Lyon-Bordeaux.





Streaming OM - Rennes, à quelle heure voir le match et sur quelle chaîne ?

Le championnat de France est pour le moment encore diffusé sur la chaîne de Mediapro et Canal +. Les deux chaînes se partageant les matchs, sachant que Téléfoot avait acheté le plus grand nombre de lots, comme le match du samedi et du dimanche soir à 21h00. Mais c'est bien sur Canal+ à 21h00 que le match Olympique de l'Olympique de Marseille - Stade Rennais sera diffusé ce samedi soir.





Les compos probables de Marseille-Rennes

Le onze probable de l'OM : Mandanda (c) - Lirola,

Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara ou Balerdi, P. Gueye, Radonjic - Benedetto ou Payet, Milik.

Le onze probable du Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva (c), Aguerd, Maouassa - Camavinga, Nzonzi - Doku, Grenier, Bourigeaud - Terrier.





Les arbitres du match

Antony GAUTIER sera l'arbitre principal. Il sera assisté de Mickaël ANNONIER et Yannick BOUTRY. Le 4e arbitre sera Gaël ANGOULA et du côté de la vidéo, Jérôme BRISARD sera assisté de Frédéric HAQUETTE.





Le prono de Footmarseille

S'il veut avoir quelques ambitions durant la seconde partie de saison, l'OM doit s'imposer. Espérons qu'André Villas-Boas saura faire le tri entre les joueurs qui paraissent avoir lâché, et ceux qui restent motivés. Victoire 2-0, avec des buts de Milik et Thauvin.





Le programme complet de la 22e journée de Ligue 1

Vendredi 29 janvier

21h00 - Lyon 2-1 Bordeaux sur Telefoot

Samedi 30 janvier

17h00 - Montpellier - Lens sur Telefoot

21h00 - Marseille - Rennes sur Canal +

Dimanche 31 janvier

13h00 - Nice - Saint-Etienne sur Telefoot

15h00 - Multiplex - 22e journée sur Telefoot

15h00 - Lorient - PSG sur Telefoot Stadium 1

15h00 - Angers - Nimes sur Telefoot Stadium 2

15h00 - Brest - Metz sur Telefoot Stadium 3

15h00 - Strasbourg - Reims sur Telefoot Stadium 4

17h00 - Lille - Dijon sur Telefoot et Canal +

21h00 - Nantes - Monaco sur Telefoot