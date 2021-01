Mercato : Adli serait la grande priorité de l'OM

Amine Adli (20 ans) serait en haut de la short-list de l'OM pour renforcer son milieu de terrain. Son président n'envisagerait toutefois pas de le laisser partir, cet hiver.





Si l'on en croit les informations recueillies par RMC, le club marseillais fait du joueur toulousain sa grande priorité pour la fin de mercato. Il se heurterait cependant à la volonté de Dalmien Comolli de le conserver. Ce dernier demanderait 15 millions d'euros pour le laisser partir, alors que le contrat du milieu de terrain se terminera dans un an et demi et qu'il n'entend pas prolonger. Adil serait fortement déçu et aurait indiqué que l'OM constituait une opportunité qu'il ne "voulait pas laisser passer". Son dirigeant serait resté inflexible, provoquant son incompréhension.



Cette saison, Adli a disputé 19 matchs de Ligue 2, inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Il compte notamment 5 sélections avec l'équipe de France U18. Compte tenu du timing, on peut imaginer que Pablo Longoria ne va pas pouvoir rester longtemps sur ce dossier.