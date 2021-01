Mercato : l'OM aurait bien fait une offre pour Fulgini

Les dirigeants marseillais auraient transmis une première proposition pour recruter Angelo Fulgini (24 ans).





D'après les éléments recueillis par La Provence, l'OM a proposé un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros, plus des bonus, pour recruter le milieu de terrain d'Angers. Il aurait été refusé par les dirigeants angevins, lesquels attendraient 10 millions d'euros (et non 15 à 20 millions comme l'indiquait le Courrier de l'Ouest). On peut donc penser que les positions ne sont pas si éloignées et qu'un accord pourrait être trouvé, dans les prochains jours.



Pour rappel, Fulgini a participé à 20 matchs de Ligue 1, cette saison, inscrit 4 buts et donné 2 passes décisives. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023 et avait été recruté pour 1,4 million d'euros, en juillet 2017.