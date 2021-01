Villas-Boas s'attend à partir, en juin

Interrogé sur son avenir, en conférence de presse, André Villas-Boas a indiqué qu'il ne s'attendait plus à une proposition de prolongation.





"Avec la position dans laquelle on est, c'est plutôt normal. Ça va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. (...) On pense tous que ça va se passer comme ça. Il ne se passe plus rien avec mes agents et la direction. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison, donc je ne remets pas ça en question. L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. Ce qui est important, c'est que je sois bien remplacé pour construire la suite. Je n'ai jamais reçu d'offre de prolongation, on est le 29 janvier, je pense que c'est mort. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de corriger la série de l'équipe, de se sortir de là. La priorité, ce n'est pas moi, c'est le club, c'est de donner quelque chose aux supporters, qui sont en train de se tuer", a déclaré le coach portugais en conférence de presse.





"Après, si on enchaine dix victoires..."

Et d'ajouter : "La semaine dernière, on parlait de démission, là vous me parlez de prolongation. Il faut trouver un équilibre... Même moi, je n'attends pas d'offre de prolongation, je n'attends rien, mon cas n'est pas prioritaire. Je ne suis pas concentré là-dessus, ce que je veux c'est une victoire pour sortir de la crise. Après, si on enchaine dix victoires et qu'en avril, avec le soleil, j'ai une offre de prolongation, on verra, je ne sais pas. Mais je ne veux mettre de pression sur personne. Je suis responsable des résultats actuels, qui sont un désastre. Et pour un coach avec ces résultats, normalement, c'est le chemin inverse..."



AVB est lucide quant à sa situation et les résultats pas vraiment en adéquation avec les attentes. Espérons surtout qu'il va trouver des solutions et que les joueurs le suivront, les prochaines semaines.