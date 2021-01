Arbitrage : Villas-Boas répond à Stéphan

André Villas-Boas a répondu à Julien Stéphan, concernant l'arbitrage de l'OM. Il pense que le Rennais n'a pas tous les éléments en sa possession pour juger ses propos.





"Les cartons ? C'est plus facile pour les autres de parler quand ça ne les concerne pas. Julien n'a pas toutes les informations", a déclaré l'entraîneur portugais en conférence de presse. Et de poursuivre : "Je n'ai même pas vu ce qu'il a dit, je suis off sur les médias. Mais Julien ne sait pas tout. La moyenne de cartons de l'OM c'est un problème qui date de plusieurs années, même avant mon arrivée. Il n'y a pas de contrôle sur les arbitres, c'est abusé, et c'est récurrent."



Pour rappel, le Rennais avait estimé en conférence de presse que le club phocéen n'avait pas été lésé, lors du match aller. Clément Turpin avait pourtant expulsé Pape Gueye pour un coup de coude totalement involontaire et qui lui a quand même coûté deux matchs de suspension. Plus globalement, aucun marseillais ne figure dans le top 10 des joueurs qui font le plus de fautes en Ligue 1. Cela n'empêche pas l'OM d'avoir écopé de 59 cartons jaunes et 4 cartons rouges (avec 1 rencontre en retard) cette saison, soit bien plus que n'importe quelle autre équipe dans la compétition. Rennes, par exemple, a pris 36 jaunes et 2 rouges...



L'intervention de Julien Stéphan est peut-être destinée à faire sortir les Marseillais de leur match. Espérons au contraire que ça va les motiver.