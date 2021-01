Face aux médias, André Villas-Boas s'est exprimé sur les grosses difficultés éprouvées par son équipe. Il espère trouver des solutions pour la relancer.





"C'est vrai que les trois de devant ont fait le trou, c'est difficile à combler. Rennes est à côté de nous, c'est l'occasion de ne pas les laisser partir. Sur les objectifs primordiaux cette saison ça va être dur désormais, la priorité est de retrouver le chemin de la victoire", a déclaré le Portugais en conférence de presse. Il admet que la situation est difficile à vivre : "Quatre défaites de suite, c'est dur à vivre. Mais j'ai de très bons rapports avec ce groupe-là, on s'entraine bien. J'ai aussi le soutien de la direction, on a tous les ingrédients pour sortir de la crise. Par rapport à l'état d'esprit, je n'ai rien à dire. On a été malchanceux ou incompétents, mais il faut se battre pour la victoire."





"Faire en sorte que les joueurs retrouvent leur forme"

Il n'a toutefois pas baissé les bras : "J'essaye beaucoup de choses tactiques ou psychologiques avec mes joueurs. J'aime échanger avec eux. Je ne peux pas citer des cas précis, ce ne serait pas juste de citer deux ou trois joueurs. J'ai un très bon rapport avec tout le monde. Je sens que le groupe me suit incontestablement. J'espère avoir fait progresser tous les joueurs, même si certains sont plus en forme que d'autres. C'est toujours bien de voir des mecs comme Morgan ou Bouna atteindre leur rêve en atteignant des championnats que l'ont pourrait qualifier de "supérieurs". Le plus important c'est toujours de faire en sorte que les joueurs retrouvent leur forme, comme Dario cette saison. Et ce n'est pas le seul", a-t-il ajouté.



Le retour de Boubacar Kamara dans l'entrejeu devrait notamment faire du bien.