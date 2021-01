Valentin Rongier (26 ans) est revenu sur la crise sportive traversée par l'OM. C'est sa première.





"Ce n'est jamais simple de vivre des moments comme ça, mais ça fait partie du sport. À l'OM on sait que l'atmosphère est incroyable dans les deux sens, je le savais en signant ici. On va sortir de là le plus rapidement possible j'espère", a-t-il déclaré face à la presse. Il pense que la réponse doit être collective : "On peut toujours faire mieux, quand l'équipe ne va pas bien on peut taper sur toutes les individualités, mais je pense que le problème est collectif. On essaye tous de trouver des solutions. Je ne me dédouane pas, peut-être que je suis un peu moins performant individuellement, mais comme je l'ai dit le problème est collectif. On est moins ensemble, ça se voit sur le terrain, on le voit notamment sur les phases défensives."





"On sait qu'on a les capacités de rivaliser avec eux"

Il n'a pas oublié la défaite à Rennes : "La défaite là-bas colle un peu avec le début de la crise, effectivement. Ce match nous a fait mal, on avait le sentiment de mériter mieux d'autant qu'on maitrisait la rencontre à onze contre onze avant l'expulsion déméritée de Pape. On sait qu'on a les capacités de rivaliser avec eux, mais c'est une équipe avec beaucoup de la qualité, un effectif fourni. Ils font de bonnes choses en possession ou en transition, c'est une équipe complète." Il assure enfin que le vestiaire reste derrière André Villas-Boas : "On est derrière lui, on l'a montré. C'est un être humain, c'est normal qu'il ait des périodes de doute. On est tous ensemble, ce n'est pas le coach d'un côté. C'est un peu facile de lui taper dessus, mais je pense qu'on a tous notre part de responsabilité."



Pour rappel, l'OM reste sur quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Valentin Rongier pourrait finalement être présent face aux Rennais.