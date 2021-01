Mercato : le prix XXL attendu par Angers pour Fulgini

Le SCO Angers aurait fixé le tarif du transfert d'Angelo Fulgini (24 ans) entre 15 et 20 millions d'euros.





Selon les informations rapportées par le Courrier de l'Ouest, le club angevin ne lâchera pas son milieu de terrain "à moins d'une indemnité à deux chiffres, et sans doute plus proche des 20 millions d'euros que des 10 millions d'euros". De quoi refroidir les ambitions de Pablo Longoria de le recruter.



D'après L'Équipe, le directeur du football dispose d'une enveloppe comprise entre 8 et 10 millions d'euros, pour remplacer Morgan Sanson. En plus d'avancer à terrain découvert, il doit faire face à la surenchère liée à la simple apparition du mot "OM" lors de négociations, en Ligue 1. On peut d'ailleurs imaginer que c'est la raison pour laquelle il se tourne vers l'étranger pour dénicher ses renforts, ces dernières semaines.



Pour rappel, Fulgini a été recruté pour 1,4 million d'euros par le SCO Angers, lors de l'été 2017. Son contrat porte jusqu'en juin 2023.