Infirmerie : Amavi et Rongier absents ?

Jordan Amavi (26 ans) et Valentin Rongier (26 ans) devraient manquer le rendez-vous prévu contre Rennes, samedi (21h00).





Selon les renseignements publiés par L'Équipe, André Villas-Boas devra se passer des services du latéral gauche et du milieu de terrain, face aux Bretons. Le premier ne parait pas totalement remis de sa blessure au mollet, tandis que le second est touché au tendon d'Achille et n'a participé à aucun entraînement, ces derniers jours. Quant à Boubacar Kamara, il semble aller mieux, mais un petit doute subsiste au sujet de sa présence.



Le quotidien indique également que Michael Cuisance sera suspendu face à l'équipe de Julien Stéphan, lequel considère justement que l'OM mérite ses cartons. L'entrejeu devrait donc être très léger. On sait qu'AVB travaille sur un nouveau schéma de jeu afin d'associer Dario Benedetto à Arek Milik. On peut penser que les absences l'auraient dans tous les cas poussé à revoir son système.



Une bonne nouvelle : Milik devrait quant à lui démarrer le match.