Tapie annonce un changement

Après son anniversaire, Bernard Tapie s'est exprimé sur la situation de l'OM. Il pense que cela va bientôt changer, sans trop préciser quoi.





"C'est vrai qu'en ce moment avec l'OM, on a un peu de difficultés, mais j'ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer. En tout cas, on a vécu ce qu'on a vécu. Je suis assez surpris parce que certains de nos fans sont des enfants de ceux qu'on a régalés", a déclaré l'ancien patron olympien dans une vidéo publiée sur Twitter.



Certains y voient la possibilité que le club change de mains. Il faut dire que la thèse d'une vente est alimentée par certains Youtubeurs depuis des semaines. Mais peut-être que le boss ne fait référence qu'au renouveau lié à l'apport des recrues hivernales. On peut en tout cas imaginer que ses propos feront le buzz, ces prochains jours.



Pour rappel il reste trois jours à Pablo Longoria pour recruter un milieu de terrain capable de compenser le départ de Morgan Sanson (Aston Villa).





Merci à Bernard Tapie de sa réponse ! Bravo à @OM_Dubai pour cette belle initiative ! Force au boss et à sa famille #OM #OMNation #Tapie #boss pic.twitter.com/Z8s6IQDir3 — OM Nation Lausanne (@OM_Lausanne) January 28, 2021