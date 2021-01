Albert Emon a livré son analyse de la situation de l'OM. Il pense que quelque chose ne va pas dans le vestiaire.





L'ancien entraîneur olympien voit des similarités entre cette saison et celle de 2006-2007 : "Je pense que c'est plus dur à l'OM qu'ailleurs de confirmer une bonne saison. À l'époque, le mercato nous avait fait mal. Il fallait un peu de temps pour trouver un équilibre, ce n'était pas évident, et comme les résultats n'étaient pas au rendez-vous... L'équipe s'est relevée et a progressé après mon départ. Aujourd'hui, l'effectif est bon, mais parfois les joueurs ont tendance à jouer pour jouer, et pas pour gagner", a-t-il confié à La Provence.





"Il y a eu une cassure énorme"

Il croit que certains joueurs ont baissé les bras : "Ce qui est dramatique, c'est que dernièrement, il n'y a pas de révolte au sein de l'effectif, alors qu'il y a quelques semaines, malgré le parcours en coupe d'Europe très moyen, il y a eu six victoires consécutives en championnat. Une série impressionnante. Il y a eu une cassure énorme. Je mets ça sur le compte de quelque chose qui ne tourne pas rond, ce n'est pas logique de perdre autant de matches et de retrouver une envie moyenne", a-t-il poursuivi.



L'OM sera opposé à Rennes, samedi soir (21h00), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.