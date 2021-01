Villas-Boas déçu par Amavi ?

Damien Degorre pense qu'André Villas-Boas est déçu par l'attitude de Jordan Amavi (26 ans), lequel prend beaucoup de temps pour revenir à la compétition.





"Je crois que Villas-Boas est un peu déçu par l'attitude d'Amavi quand même. On ne peut pas dire que Villas-Boas n'ait pas protégé et défendu Amavi vaille que vaille, coûte que coûte face aux supporters. Et là il y a quand même le sentiment que Amavi ne fait pas tout pour revenir. Villas-Boas l'a bien sorti de l'ornière, Amavi était dans l'eau jusqu'au nez...", a affirmé le journaliste sur la chaîne de L'Équipe.



On ne peut pas tricher avec un problème musculaire au mollet, sous peine de l'aggraver. Degorre a-t-il des informations ? Cette déclaration est étonnante, et d'autant plus à une période où les quotidiens paraissent vouloir chercher tout ce qui pourrait ne pas aller dans le vestiaire de l'OM.



Pour rappel, Jordan Amavi n'a plus joué depuis le 16 décembre.