Mercato : Louza ne rejoindra pas l'OM

Imran Louza (21 ans) ne rejoindra pas l'OM, ce mercato.





Selon les renseignements obtenus par Foot Mercato, le milieu de terrain des Canaris n'ira pas à Marseille, cette fin de mois de janvier. Les dirigeants nantais se seraient effectivement opposés à son départ et auraient recalé leurs homologues marseillais.



Pablo Longoria va donc devoir se tourner vers les autres solutions dont il dispose (et il y en a apparemment un certain nombre...).