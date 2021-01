Stéphan défend Turpin et pense que l'OM mérite ses cartons

Julien Stéphan, le coach de Rennes, ne croit pas que l'OM a été lésé lors du match aller face à son équipe. Il considère que l'expulsion de Pape Gueye était justifiée et ne s'arrête pas là. Il pense aussi que les Marseillais méritent d'être les plus sanctionnés en Ligue 1.





Face à la presse, Stéphan a pris la défense de Clément Turpin : "Il y avait une faute de Gueye avant celle-là, qui aurait mérité un carton jaune. Si le carton jaune sort à ce moment-là, on ne discute même pas de la situation suivante. Il doit y avoir rouge cinq minutes avant, c'est tout. C'était un fait de jeu. Nous, on n'en a pas parlé pendant trois jours. Par contre, certains en ont parlé pendant longtemps... (...) L'année dernière, on avait eu des faits de jeu défavorables quand on est allé là-bas, notamment une main de Strootman qui n'avait pas été sifflée et un penalty qui aurait dû nous être accordé à 1-1. On n'en a pas fait des tonnes non plus pendant trois jours", a-t-il déclaré.





"Les cartons de l'OM ? Il y a des raisons"

Le coach de Rennes pense qu'André Villas-Boas a eu tort de se plaindre : "Ça fait partie du jeu. Les décisions des arbitres, il faut les respecter. Par moments, ils se trompent, comme nous, comme les joueurs, comme tout le monde. Ça arrive. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de débat. Je suis sûr qu'on aura un très bon arbitrage et qu'il n'y aura pas d'incidence sur le résultat final." Il pense aussi que les Olympiens méritent les cartons qu'ils prennent : "Marseille, c'est l'équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de saison. Il y a des raisons. Et je ne pense pas que l'excuse valable soit de dire que les arbitres sont plus sévères avec Marseille que d'autres clubs. Les arbitres sont honnêtes, intègres, ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience, en fonction de ce qu'ils voient sur le terrain", a-t-il enchaîné.



L'OM a écopé de 59 cartons jaunes et 4 cartons rouges, cette saison. Il est de très loin l'équipe la plus sanctionnée, bien qu'il ait un match en retard. Espérons que les membres du vestiaire oublieront leurs différends pour se focaliser sur le rendez-vous prévu face aux hommes de Julien Stéphan. Il y a beaucoup de choses à régler...