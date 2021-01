Pedulla dresse un portrait flatteur à Radonjic

Alfredo Pedulla, célèbre journaliste italien, a tressé les louanges de Nemanja Radonjic (24 ans) à l'occasion d'une chronique consacrée aux meilleurs talents européens.





"En France, il retrouve Rudi Garcia qui le voulait pour sa préparation estivale avec la Roma et qui est toujours convaincu qu'il peut faire émerger le talent assombri par un caractère qui ne le favorise pas. Ailier très rapide, il aime partir de la gauche puis revenir vers la droite, même s'il est capable d'utiliser son pied droit de la même manière que son gauche. Si ses habilités lui permettent de ne pas offrir de repères à ses adversaires, ses qualités techniques et physiques ont souvent été annulées par une vie pleine d'excès hors du terrain, qui ont affecté ses performances. Après une première année mitigée en Provence, il a rebondi lors de la deuxième saison, où il a inscrit 5 buts et livré de nombreuses performances excellentes. Les supporters de l'OM deviennent littéralement fous de Nemanja, à tel point qu'ils l'ont rebaptisé "le Cristiano Ronaldo serbe" pour ses buts décisifs. Les fantômes de Rome et au-delà semblent avoir été chassés, et la lumière a été ravivée. Il est maintenant temps de continuer. Sur et en dehors du terrain", a-t-il estimé.



Un petit descriptif qui devrait faire très plaisir à l'international serbe, lequel a inscrit 2 buts en 6 apparitions, depuis le début de l'année 2021.