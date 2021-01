Mercato : Aké rejoint la Juve, Tongya signe à l'OM (Officiel)

Marley Aké (20 ans) a rejoint les rangs de la Juventus de Turin. Franco Tongya (18 ans) a fait le chemin inverse et s'est engagé avec l'OM.





L'OM a officialisé le départ de Marley Aké, ce mercredi. L'attaquant s'est engagé pour 4 saisons et demie avec le club de la Vieille Dame. Il évoluera d'abord avec les U23 turinois, avant d'éventuellement être promu dans le groupe d'Andrea Pirlo. Qualifié de prometteur, Franco Tongya a quant à lui signé un contrat avec le club phocéen et serait désormais lié jusqu'en 2024. Il jouait jusque-là avec l'équipe réserve de la Juve et peut tenir le poste de milieu offensif. Il est conseillé par un certain Mino Raiola et évoluera en National 2, ces prochaines semaines.



Sur son site internet, la Juve donné des précisions sur l'aspect économique : "Juventus Football Club SpA annonce avoir conclu les accords suivants avec l'Olympique de Marseille SASP:



Acquisition définitive des droits d'enregistrement du joueur Marley Aké pour un montant de 8 millions d'euros payable en trois exercices. La Juventus a signé un contrat de performance sportive de cinq ans avec le même joueur jusqu'au 30 juin 2025;



Vente définitive des droits d'enregistrement du joueur Franco Tongya pour un montant de 8 millions d'euros payable en trois exercices. Cette opération génère un effet économique positif d'environ 8 millions d'euros."



Pablo Longoria continue son gros travail hivernal, même si cette opération paraît avoir aussi un but comptable. Une dernière arrivée paraît prévue, pour remplacer Morgan Sanson.