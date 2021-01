Mercato : le dossier Louza serait compliqué

Cible de l'OM, la piste menant à Imran Louza (21 ans) serait pour l'instant froide.





Selon les renseignements communiqués par Simone Rovera, journaliste de la chaîne Téléfoot, le dossier du Nantais n'est pas prêt d'aboutir : "Et pour Louza de Nantes... c'est plutôt froid pour l'instant. Le jouer plaît (normal, c'est un joueur de qualité) mais déjà très cher et négociation compliquée. D'ici à la fin de mercato... Beaucoup de noms de joueurs sortiront pour l'OM... en France et à l'étranger. Pas tous crédibles", a-t-il posté sur Twitter.



Les rumeurs ont été nombreuses, ces dernières heures, la situation s'éclaircit peu à peu. Pour autant, celle menant à Ifran Can Kahveci (Istanbul BB) ne semble donc pas fondée, et le dossier Imran Louza (Nantes) paraît compliqué. Il reste néanmoins une belle liste, avec notamment Mehdi Léris (Sampdoria), Angelo Fulgini (Angers), Adrien Rabiot (Juventus), Amine Harit (Schalke 04) et Mahmoud Dahoud (Dortmund).