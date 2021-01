Mateta se serait bien vu à l'OM

S'il a rejoint Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta (23 ans) n'aurait pas dit non à une signature à l'OM.





"Pourquoi pas ! C'est une grande équipe du championnat de France. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c'était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix", a-t-il lâché lors d'un entretien accordé à So Foot.



Pour rappel, des rumeurs avaient associé l'ancien joueur de Lyon à l'OM, en début de mercato. Les dirigeants olympiens ont finalement concrétisé le recrutement d'Arek Milik. Mateta a quant à lui été prêté aux Eagles jusqu'en juin 2022.