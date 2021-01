OM-Rennes : le nom de l'arbitre est connu

Antony Gautier arbitrera la rencontre OM-Rennes, samedi (21h00).





La LFP a communiqué les noms des arbitres de la 22e journée de Ligue 1. Antony Gautier aura la charge de diriger le match OM-Rennes et sera assisté de Mickaël Annonier et Yannick Boutry, sur les lignes de touche. Gaël Angoula, l'ancien Bastiais, tiendra quant à lui le rôle de 4e arbitre, tandis que Jérôme Brisard et Frédéric Haquette s'occuperont de la vidéo.



Pour rappel, Rennes compte 4 points d'avance sur l'OM, au classement de Ligue 1. Le club phocéen a un match en retard prévu contre Nice.