Mercato : Perrin en route pour la Bulgarie ?

Lucas Perrin (22 ans) pourrait s'engager avec le CSKA Sofia, d'ici la fin du mercato.





D'après les éléments recueillis par Sportal, le défenseur de l'OM est en discussion avec le club bulgare, dans la perspective d'une prochaine signature. Barré par Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, il pourrait trouver du temps de jeu chez le 3e du classement du championnat bulgare.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Perrin n'a fait que 1 apparition en Ligue 1 (27 minutes de jeu), cette saison. L'an passé, il s'était contenté de 5 matchs, toutes compétitions confondues. Or il paraît important qu'il joue afin de poursuivre sa progression.



Pour rappel, l'OM a déjà enregistré les départs de Kostas Mitroglou (libre, Aris Salonique), Kevin Strootman (prêt au Genoa), Morgan Sanson (transfert à Aston Villa) et Florian Chabrolle (libre, Ajaccio), cet hiver.